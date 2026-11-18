FreightCar America-Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in FreightCar America-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der FreightCar America-Aktie statt. Der Schlusskurs der FreightCar America-Aktie betrug an diesem Tag 7,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.342,282 FreightCar America-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.201,34 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Anteils am 17.11.2026 auf 4,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,99 Prozent verringert.

FreightCar America wurde am Markt mit 152,20 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net