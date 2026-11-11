NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FreightCar America von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen FreightCar America-Investment gewesen.
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Vor 10 Jahren wurde die FreightCar America-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das FreightCar America-Papier an diesem Tag 15,38 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die FreightCar America-Aktie investierten, hätten nun 65,020 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 332,90 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Anteils am 10.11.2026 auf 5,12 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 66,71 Prozent vermindert.
Insgesamt war FreightCar America zuletzt 145,04 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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