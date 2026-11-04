NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 10 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

04.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Garmin-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 04.11.2016 wurde das Garmin-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Garmin-Papier bei 47,01 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Garmin-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 212,721 Garmin-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (271,44 USD), wäre die Investition nun 57.740,91 USD wert. Damit wäre die Investition um 477,41 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Garmin zuletzt 52,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net