NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Garmin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Frühe Anlage

Investoren, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Garmin-Papier statt. Zum Handelsende stand die Garmin-Aktie an diesem Tag bei 42,08 USD. Bei einem Garmin-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,376 Garmin-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Garmin-Aktien wären am 16.06.2026 558,37 USD wert, da der Schlussstand 234,96 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +458,37 Prozent.

Der Garmin-Wert an der Börse wurde auf 45,89 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net