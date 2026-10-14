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NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Garmin von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Garmin-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Garmin Ltd.
244.00 EUR 7.70 EUR 3.26 %
Charts | News | Analysen

Am 14.10.2025 wurde die Garmin-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Garmin-Anteile an diesem Tag 249,33 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40,107 Garmin-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 11.086,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 276,41 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 10,86 Prozent gleich.

Insgesamt war Garmin zuletzt 51,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.05.17 Garmin Buy Tigress Financial
15.10.15 Garmin Neutral Dougherty & Company LLC
15.10.15 Garmin Outperform RBC Capital Markets
30.07.15 Garmin Outperform RBC Capital Markets
16.07.15 Garmin Buy Dougherty & Company LLC

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