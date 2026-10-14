NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Geospace Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 1 Jahr wurden Geospace Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Geospace Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 23,43 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,268 Geospace Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 4,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20,23 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 79,77 Prozent vermindert.
Geospace Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 59,14 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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