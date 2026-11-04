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NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geospace Technologies Corp
3.52 EUR -0.06 EUR -1.68 %
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Vor 10 Jahren wurden Geospace Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,55 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,391 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Geospace Technologies-Aktie auf 4,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,01 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies belief sich zuletzt auf 53,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.07.18 Geospace Technologies Buy Singular Research
24.08.15 Geospace Technologies Market Perform Cowen and Company, LLC
26.02.08 OYO Geospace kaufen Global Insider Investing

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