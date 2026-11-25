Geospace Technologies-Anlage unter der Lupe

Anleger, die vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Geospace Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Geospace Technologies-Aktie bei 8,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Geospace Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,236 Geospace Technologies-Aktien. Die gehaltenen Geospace Technologies-Anteile wären am 24.11.2026 25,17 USD wert, da der Schlussstand 2,24 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 74,83 Prozent vermindert.

Geospace Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,31 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net