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NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die Glacier Bancorp-Dividende

30.04.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die Glacier Bancorp-Dividende | finanzen.net

Glacier Bancorp-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Glacier Bancorp-Dividende aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glacier Bancorp Inc.
40,60 EUR -1,20 EUR -2,87%
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp am 29.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,32 USD zu zahlen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. 162,74 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,47 Prozent an.

Glacier Bancorp- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum New York-Schluss notierte der Glacier Bancorp-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 48,14 USD. Glacier Bancorp verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,00 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,63 Prozent.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Glacier Bancorp via New York 54,00 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 82,21 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Glacier Bancorp- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1,32 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,75 Prozent zurückgehen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Glacier Bancorp

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Glacier Bancorp steht aktuell bei 6,459 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Glacier Bancorp beträgt aktuell 22,10. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Glacier Bancorp auf 1,437 Mrd.USD, das EPS machte 1,99 USD aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

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