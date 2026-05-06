NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So hoch ist die Gladstone Commercial-Dividendenauszahlung

Dividenden-Beschluss

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial am 07.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,20 USD auszuschütten. Wie die Dividendenhistorie zeigt, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Die Gesamtausschüttung lässt sich Gladstone Commercial 68,17 Mio. USD kosten. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,57 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging der Gladstone Commercial-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 12,72 USD aus dem Handel. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 11,25 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 7,39 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Gladstone Commercial-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von Gladstone Commercial via NASDAQ um 39,97 Prozent gefallen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 156,63 Prozent statt.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Gladstone Commercial

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 9,43 Prozent sinken.

Basisdaten der Gladstone Commercial-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Gladstone Commercial steht aktuell bei 604,722 Mio. USD. Das Gladstone Commercial-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 75,89. Der Umsatz von Gladstone Commercial belief sich in 2025 auf 161,340 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,14 USD.

Redaktion finanzen.net