NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Great Southern Bancorp von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Great Southern Bancorp-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Great Southern Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62,87 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 15,906 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 78,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.249,40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24,94 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Great Southern Bancorp belief sich jüngst auf 859,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Great Southern Bancorp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Great Southern Bancorp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen