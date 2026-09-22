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Lohnender Great Southern Bancorp-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Great Southern Bancorp von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Great Southern Bancorp-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Great Southern Bancorp Inc.
67.50 EUR -0.50 EUR -0.74 %
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Great Southern Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62,87 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 15,906 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 78,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.249,40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24,94 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Great Southern Bancorp belief sich jüngst auf 859,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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