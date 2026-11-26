Rentabler Heartland Express-Einstieg?

Vor Jahren Heartland Express-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Heartland Express-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Heartland Express-Anteile bei 7,90 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.265,823 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.708,86 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 25.11.2026 auf 10,04 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27,09 Prozent.

Der Heartland Express-Wert an der Börse wurde auf 760,29 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net