NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Heritage Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Das Heritage Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Heritage Financial-Papier 17,59 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,850 Heritage Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 1.488,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,89 Prozent gesteigert.
Heritage Financial wurde am Markt mit 1,10 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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