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NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heritage Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Heritage Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heritage Financial Corp.
28.96 USD 0.28 USD 0.96 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Heritage Financial-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Heritage Financial-Papier bei 18,20 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Heritage Financial-Aktie investierten, hätten nun 54,945 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie auf 28,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.575,82 USD wert. Damit wäre die Investition um 57,58 Prozent gestiegen.

Heritage Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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