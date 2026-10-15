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Frühe Investition

NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heritage Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Heritage Financial gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heritage Financial Corp.
27.32 USD 0.44 USD 1.62 %
Charts | News | Analysen

Das Heritage Financial-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,07 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Heritage Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 622,278 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie auf 26,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.726,82 USD wert. Das entspricht einem Plus von 67,27 Prozent.

Heritage Financial wurde am Markt mit 1,11 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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