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Heritage Financial-Investition

NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heritage Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Heritage Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heritage Financial Corp.
27.10 USD -0.14 USD -0.51 %
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Heritage Financial-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,876 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 27,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.140,70 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +14,07 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Heritage Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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