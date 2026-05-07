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Heritage Financial-Stockdividende

NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Heritage Financial-Aktionäre freuen

08.05.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Heritage Financial-Aktionäre freuen | finanzen.net

Heritage Financial-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Heritage Financial-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heritage Financial Corp.
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial am 07.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,96 USD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 4,35 Prozent angehoben. Alles in allem zahlt Heritage Financial 32,65 Mio. USD an Aktionäre. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 2,74 Prozent gestiegen.

Heritage Financial-Dividenden-Rendite

Via NASDAQ beendete der Heritage Financial-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 27,42 USD. Das Heritage Financial-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,06 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,76 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Heritage Financial via NASDAQ 16,38 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 33,62 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Heritage Financial

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,96 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,51 Prozent fallen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Heritage Financial

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Heritage Financial beträgt aktuell 1,132 Mrd. USD. Das Heritage Financial-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 12,07. Im Jahr 2025 erzielte Heritage Financial einen Umsatz von 335,970 Mio.USD sowie ein EPS von 1,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

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