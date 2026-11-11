NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hooker Furniture-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Hooker Furniture-Investment gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Hooker Furniture-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17,24 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Hooker Furniture-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,005 Hooker Furniture-Aktien. Die gehaltenen Hooker Furniture-Aktien wären am 10.11.2026 844,55 USD wert, da der Schlussstand 14,56 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 15,55 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Hooker Furniture eine Marktkapitalisierung von 156,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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