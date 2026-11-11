NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hooker Furniture-Investment von vor 3 Jahren verloren

Rentables Hooker Furniture-Investment?

11.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hooker Furniture-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurde das Hooker Furniture -Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17,24 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Hooker Furniture-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,005 Hooker Furniture-Aktien. Die gehaltenen Hooker Furniture-Aktien wären am 10.11.2026 844,55 USD wert, da der Schlussstand 14,56 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 15,55 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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