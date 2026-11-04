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Lukrative Hooker Furniture-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Hooker Furniture-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hooker Furniture Corp.
15.69 USD 0.46 USD 3.02 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Hooker Furniture-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Hooker Furniture-Papier an diesem Tag bei 9,09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, befänden sich nun 11,001 Hooker Furniture-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 167,55 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Anteils am 03.11.2026 auf 15,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67,55 Prozent erhöht.

Am Markt war Hooker Furniture jüngst 161,83 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.03.16 Hooker Furniture Hold BB&T Capital Markets
07.01.16 Hooker Furniture Buy BB&T Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.