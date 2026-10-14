NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 3 Jahren verloren

Lohnende Hooker Furniture-Investition?

14.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Hooker Furniture-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Hooker Furniture-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,28 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,470 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 12,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,65 USD wert. Mit einer Performance von -31,35 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Hooker Furniture eine Börsenbewertung in Höhe von 133,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net