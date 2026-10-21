NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hooker Furniture von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 21.10.2021 wurde das Hooker Furniture-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,88 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hat, hat nun 38,640 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 496,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,84 USD belief. Mit einer Performance von -50,39 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Hooker Furniture wurde am Markt mit 135,85 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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