IDEXX Laboratories-Investition

Bei einem frühen Investment in IDEXX Laboratories-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren IDEXX Laboratories-Anteile an diesem Tag 619,98 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,130 IDEXX Laboratories-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.906,96 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Papiers am 20.11.2026 auf 676,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9,07 Prozent.

Der Börsenwert von IDEXX Laboratories belief sich zuletzt auf 52,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net