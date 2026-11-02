NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEXX Laboratories-Investment von vor 10 Jahren verdient

IDEXX Laboratories-Investition im Blick

02.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 105,44 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 94,841 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 52.277,12 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 30.10.2026 auf 551,21 USD belief. Mit einer Performance von +422,77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

IDEXX Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net