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IDEXX Laboratories-Investition im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEXX Laboratories-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IDEXX Laboratories
576.20 EUR 57.60 EUR 11.11 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde die IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 105,44 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 94,841 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 52.277,12 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 30.10.2026 auf 551,21 USD belief. Mit einer Performance von +422,77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

IDEXX Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
07.05.18 IDEXX Laboratories Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.02.17 IDEXX Laboratories Sell Feltl & Co.
20.07.16 IDEXX Laboratories Buy Canaccord Adams
19.04.16 IDEXX Laboratories Buy Canaccord Adams
21.03.16 IDEXX Laboratories Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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