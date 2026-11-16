NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEXX Laboratories-Investment von vor 3 Jahren verdient

Lohnendes IDEXX Laboratories-Investment?

Vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit IDEXX Laboratories-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 466,64 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,143 IDEXX Laboratories-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 704,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.509,15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,92 Prozent zugenommen.

Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net