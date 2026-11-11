NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Frühes Investment

11.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Independent Bank gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Independent Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Independent Bank-Papier bei 17,70 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 5,650 Independent Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 207,01 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 10.11.2026 auf 36,64 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 107,01 Prozent vermehrt.

Independent Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 811,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net