NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Independent Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Independent Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 21,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 464,900 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16.443,51 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 24.11.2026 auf 35,37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +64,44 Prozent.
Der Marktwert von Independent Bank betrug jüngst 779,73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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