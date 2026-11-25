Rentabler Independent Bank-Einstieg?

Bei einem frühen Independent Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Independent Bank -Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 21,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 464,900 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16.443,51 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 24.11.2026 auf 35,37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +64,44 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Independent Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Independent Bank

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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