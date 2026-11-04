NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Independent Bank-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,27 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 429,738 Independent Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Independent Bank-Anteile wären am 03.11.2026 15.762,78 USD wert, da der Schlussstand 36,68 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,63 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 825,33 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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