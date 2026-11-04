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Independent Bank-Anlage

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Independent Bank Corp Michigan
37.39 USD 0.71 USD 1.94 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Independent Bank-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,27 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 429,738 Independent Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Independent Bank-Anteile wären am 03.11.2026 15.762,78 USD wert, da der Schlussstand 36,68 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,63 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 825,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.07.17 Independent Bank Neutral D.A. Davidson & Co.
23.09.16 Independent Bank Market Perform Hovde Group
05.12.06 Update Independent Bank Corp. (Michigan): Neutral Robert W. Baird
30.10.06 Update Independent Bank Corp. (Michigan): Sector P RBC Capital Markets
25.04.06 Update Independent Bank Corp. (Michigan): Sector P RBC Capital Markets

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