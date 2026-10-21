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Independent Bank-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Independent Bank Corp Michigan
36.12 USD -0.21 USD -0.58 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,13 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,112 Independent Bank-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (36,33 USD), wäre die Investition nun 113,07 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 113,07 USD, was einer positiven Performance von 13,07 Prozent entspricht.

Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 791,15 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Independent Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Independent Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.07.17 Independent Bank Neutral D.A. Davidson & Co.
23.09.16 Independent Bank Market Perform Hovde Group
05.12.06 Update Independent Bank Corp. (Michigan): Neutral Robert W. Baird
30.10.06 Update Independent Bank Corp. (Michigan): Sector P RBC Capital Markets
25.04.06 Update Independent Bank Corp. (Michigan): Sector P RBC Capital Markets

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