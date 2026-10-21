NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde das Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,13 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,112 Independent Bank-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (36,33 USD), wäre die Investition nun 113,07 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 113,07 USD, was einer positiven Performance von 13,07 Prozent entspricht.
Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 791,15 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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