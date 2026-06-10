Profitable Independent Bank-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

17.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Independent Bank-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Independent Bank-Aktie bei 22,01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,543 Independent Bank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,66 USD wert. Damit wäre die Investition 57,66 Prozent mehr wert. Die Marktkapitalisierung von Independent Bank belief sich zuletzt auf 712,50 Mio. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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