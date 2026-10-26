NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Independent Bank-Investment gewesen.
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Am 26.10.2025 wurde das Independent Bank-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Independent Bank-Aktie letztlich bei 69,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,445 Independent Bank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 83,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,98 Prozent.
Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,95 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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