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Profitable Independent Bank-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Independent Bank-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Independent Bank Corp. (Massachusetts)
75.50 EUR 1.00 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen

Am 26.10.2025 wurde das Independent Bank-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Independent Bank-Aktie letztlich bei 69,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,445 Independent Bank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 83,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,98 Prozent.

Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Independent Bank Analysen

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Datum Rating Analyst
19.07.19 Independent Bank Buy Compass Point
22.04.16 Independent Bank Neutral Compass Point
22.01.16 Independent Bank Buy Compass Point
16.10.15 Independent Bank Neutral Compass Point
24.06.15 Independent Bank Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

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