NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Independent Bank-Investment

12.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Independent Bank-Papier bei 81,08 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 12,333 Independent Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 949,93 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 09.10.2026 auf 77,02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 5,01 Prozent vermindert.

Der Independent Bank-Wert an der Börse wurde auf 3,63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net