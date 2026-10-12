NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Independent Bank-Papier bei 81,08 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 12,333 Independent Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 949,93 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 09.10.2026 auf 77,02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 5,01 Prozent vermindert.
Der Independent Bank-Wert an der Börse wurde auf 3,63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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