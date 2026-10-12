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Independent Bank-Investment

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Independent Bank Corp. (Massachusetts)
67.50 EUR -1.00 EUR -1.46 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Independent Bank-Papier bei 81,08 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 12,333 Independent Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 949,93 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 09.10.2026 auf 77,02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 5,01 Prozent vermindert.

Der Independent Bank-Wert an der Börse wurde auf 3,63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.07.19 Independent Bank Buy Compass Point
22.04.16 Independent Bank Neutral Compass Point
22.01.16 Independent Bank Buy Compass Point
16.10.15 Independent Bank Neutral Compass Point
24.06.15 Independent Bank Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

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