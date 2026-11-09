NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren angefallen

Lohnendes Independent Bank-Investment?

09.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Independent Bank-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 91,72 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 109,027 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (84,10 USD), wäre die Investition nun 9.169,21 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,31 Prozent abgenommen.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net