NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen InterDigital-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Am 10.11.2016 wurde die InterDigital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 74,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,339 InterDigital-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 294,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 393,72 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 393,72 USD, was einer positiven Performance von 293,72 Prozent entspricht.
Insgesamt war InterDigital zuletzt 7,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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