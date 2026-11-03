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Rentable InterDigital-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in InterDigital-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
InterDigital IncShs
277.60 EUR -3.00 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen

Die InterDigital-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die InterDigital-Aktie bei 71,62 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 139,626 InterDigital-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 44.114,77 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Papiers am 02.11.2026 auf 315,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 341,15 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte InterDigital einen Börsenwert von 8,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.08.19 InterDigital Buy B. Riley FBR
23.02.18 InterDigital Buy Dougherty & Company LLC
23.02.18 InterDigital Buy B. Riley FBR, Inc.
25.04.17 InterDigital Hold The Benchmark Company
24.02.17 InterDigital Equal Weight Barclays Capital

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