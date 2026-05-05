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Rentable InterDigital-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterDigital-Investment von vor 3 Jahren verdient

12.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in InterDigital-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
InterDigital IncShs
224,60 EUR 0,60 EUR 0,27%
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Vor 3 Jahren wurden InterDigital-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren InterDigital-Anteile an diesem Tag 82,87 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,067 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 269,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.252,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 225,30 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete InterDigital eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
02.08.2019InterDigital BuyB. Riley FBR
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23.02.2018InterDigital BuyB. Riley FBR, Inc.
25.04.2017InterDigital HoldThe Benchmark Company
24.02.2017InterDigital Equal WeightBarclays Capital
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02.08.2019InterDigital BuyB. Riley FBR
23.02.2018InterDigital BuyDougherty & Company LLC
23.02.2018InterDigital BuyB. Riley FBR, Inc.
30.04.2015InterDigital Communications BuyDougherty & Company LLC
22.06.2012InterDigital overweightBarclays Capital
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25.04.2017InterDigital HoldThe Benchmark Company
24.02.2017InterDigital Equal WeightBarclays Capital
05.10.2016InterDigital Communications NeutralDougherty & Company LLC
09.09.2016InterDigital Communications Equal WeightBarclays Capital
11.11.2015InterDigital Communications Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.05.2005Update InterDigital Communications Corp. : SellWells Fargo Securities

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