NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterDigital-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in InterDigital-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurden InterDigital-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren InterDigital-Anteile an diesem Tag 82,87 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,067 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 269,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.252,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 225,30 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete InterDigital eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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