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NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Verlust hätte ein InterDigital-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen InterDigital-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
InterDigital IncShs
281.60 EUR -1.60 EUR -0.56 %
Charts | News | Analysen

Am 20.10.2025 wurde die InterDigital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren InterDigital-Anteile an diesem Tag 371,00 USD wert. Bei einem InterDigital-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,270 InterDigital-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der InterDigital-Aktie auf 322,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,90 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 86,90 USD entspricht einer negativen Performance von 13,10 Prozent.

Der Marktwert von InterDigital betrug jüngst 8,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.08.19 InterDigital Buy B. Riley FBR
23.02.18 InterDigital Buy Dougherty & Company LLC
23.02.18 InterDigital Buy B. Riley FBR, Inc.
25.04.17 InterDigital Hold The Benchmark Company
24.02.17 InterDigital Equal Weight Barclays Capital

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