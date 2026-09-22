NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Verlust hätte eine InterDigital-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Anlage

22.09.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der InterDigital-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die InterDigital-Anteile bei 346,49 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die InterDigital-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,861 InterDigital-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 9.428,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 326,70 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 9.428,84 USD, was einer negativen Performance von 5,71 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von InterDigital belief sich jüngst auf 8,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net