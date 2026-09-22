NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Verlust hätte eine InterDigital-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der InterDigital-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die InterDigital-Anteile bei 346,49 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die InterDigital-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,861 InterDigital-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 9.428,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 326,70 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 9.428,84 USD, was einer negativen Performance von 5,71 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von InterDigital belief sich jüngst auf 8,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf InterDigital
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf InterDigital
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen