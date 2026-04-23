NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 10 Jahren verdient

Intuitive Surgical-Anlage

Vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Intuitive Surgical-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intuitive Surgical-Anteile bei 70,17 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,425 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 671,24 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Anteils am 27.04.2026 auf 470,99 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 571,24 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Intuitive Surgical belief sich jüngst auf 170,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net