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Intuitive Surgical-Performance im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Intuitive Surgical-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intuitive Surgical Inc
388.75 EUR 3.00 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Intuitive Surgical-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 458,47 USD. Bei einem Intuitive Surgical-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,181 Intuitive Surgical-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 433,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 944,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,52 Prozent verringert.

Am Markt war Intuitive Surgical jüngst 150,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.07.19 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
22.04.19 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
02.04.19 Intuitive Surgical Buy Deutsche Bank AG
19.10.18 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
18.04.18 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams

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