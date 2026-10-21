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Lohnende Ionis Pharmaceuticals-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ionis Pharmaceuticals Inc
40.25 EUR 1.07 EUR 2.73 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,07 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 3,563 Ionis Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 45,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,74 USD wert. Damit wäre die Investition 61,74 Prozent mehr wert.

Ionis Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Ionis Pharmaceuticals Aktie News

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Datum Rating Analyst
07.08.18 Ionis Pharmaceuticals Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.08.17 Ionis Pharmaceuticals Outperform BMO Capital Markets
09.08.17 Ionis Pharmaceuticals Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.07.17 Ionis Pharmaceuticals Outperform BMO Capital Markets
28.12.16 Ionis Pharmaceuticals Outperform BMO Capital Markets

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