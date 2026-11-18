NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ionis Pharmaceuticals-Investment verlieren können.
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Vor 10 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,12 USD. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,163 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 597,52 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 17.11.2026 auf 26,96 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,25 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Ionis Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 4,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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