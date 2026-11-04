NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ionis Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ionis Pharmaceuticals-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47,19 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 211,909 Ionis Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 40,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.565,37 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,35 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Ionis Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 6,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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