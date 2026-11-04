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Lukrativer Ionis Pharmaceuticals-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ionis Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ionis Pharmaceuticals Inc
35.66 EUR -0.84 EUR -2.30 %
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Heute vor 3 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ionis Pharmaceuticals-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47,19 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 211,909 Ionis Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 40,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.565,37 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,35 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Ionis Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 6,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.08.18 Ionis Pharmaceuticals Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.08.17 Ionis Pharmaceuticals Outperform BMO Capital Markets
09.08.17 Ionis Pharmaceuticals Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.07.17 Ionis Pharmaceuticals Outperform BMO Capital Markets
28.12.16 Ionis Pharmaceuticals Outperform BMO Capital Markets

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