NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich JB Hunt Transportation Services-Aktionäre freuen

JB Hunt Transportation Services-Aktionärsvergütung

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich JB Hunt Transportation Services-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services am 23.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,76 USD beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 2,33 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von JB Hunt Transportation Services beläuft sich auf 171,05 Mio. USD. Damit wurde die JB Hunt Transportation Services-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,56 Prozent geschmälert.

JB Hunt Transportation Services- Ausschüttungsrendite im Blick

Via NASDAQ beendete die JB Hunt Transportation Services-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 253,71 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des JB Hunt Transportation Services-Titels 0,91 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 1,01 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von JB Hunt Transportation Services via NASDAQ 51,23 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 53,77 Prozent besser entwickelt als der JB Hunt Transportation Services-Kurs.

JB Hunt Transportation Services-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,80 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,71 Prozent absinken.

Schlüsseldaten von JB Hunt Transportation Services

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens JB Hunt Transportation Services beläuft sich aktuell auf 23,442 Mrd. USD. JB Hunt Transportation Services verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,73. Der Umsatz von JB Hunt Transportation Services belief sich in 2025 auf 11,999 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 6,12 USD.

Redaktion finanzen.net