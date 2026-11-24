Investmentbeispiel

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lakeland Financial-Investment gewesen.

Am 23.11.2016 wurde das Lakeland Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43,84 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lakeland Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 2,281 Lakeland Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138,34 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Anteils am 23.11.2026 auf 60,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,34 Prozent vermehrt.

Lakeland Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net