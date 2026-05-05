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NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

12.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Lakeland Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lakeland Financial Corp.
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Lakeland Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,69 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 315,524 Lakeland Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 60,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18.950,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89,50 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Lakeland Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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