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Lohnendes Lakeland Financial-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Lakeland Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lakeland Financial Corp.
60.54 USD -0.62 USD -1.02 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lakeland Financial-Aktie bei 37,12 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 269,397 Lakeland Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16.477,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,78 Prozent vermehrt.

Alle Lakeland Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.12.14 Lakeland Financial Neutral D.A. Davidson & Co.
16.10.06 Update Lakeland Financial Corp.: Market Perform Keefe Bruyette

Information

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