NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Lakeland Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Vor 10 Jahren wurde das Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lakeland Financial-Aktie bei 37,12 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 269,397 Lakeland Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16.477,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,78 Prozent vermehrt.
Alle Lakeland Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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