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Lakeland Financial-Investition

NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Lakeland Financial-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lakeland Financial Corp.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Lakeland Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 64,28 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,556 Lakeland Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 59,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,23 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,77 Prozent.

Insgesamt war Lakeland Financial zuletzt 1,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.12.14 Lakeland Financial Neutral D.A. Davidson & Co.
16.10.06 Update Lakeland Financial Corp.: Market Perform Keefe Bruyette

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