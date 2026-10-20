NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Lakeland Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Die Lakeland Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 77,30 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,937 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 57,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 744,63 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,54 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Lakeland Financial belief sich zuletzt auf 1,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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