NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Lakeland Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lakeland Financial-Papiers betrug an diesem Tag 64,20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 155,763 Lakeland Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.082,55 USD wert. Das entspricht einem Minus von 9,17 Prozent.
Der Lakeland Financial-Wert an der Börse wurde auf 1,45 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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