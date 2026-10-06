NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor einem Jahr bedeutet

Performance im Blick

06.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Lakeland Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lakeland Financial-Papiers betrug an diesem Tag 64,20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 155,763 Lakeland Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.082,55 USD wert. Das entspricht einem Minus von 9,17 Prozent.

Der Lakeland Financial-Wert an der Börse wurde auf 1,45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net