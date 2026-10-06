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NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lakeland Financial Corp.
57.98 USD -0.33 USD -0.57 %
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Lakeland Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lakeland Financial-Papiers betrug an diesem Tag 64,20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 155,763 Lakeland Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.082,55 USD wert. Das entspricht einem Minus von 9,17 Prozent.

Der Lakeland Financial-Wert an der Börse wurde auf 1,45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.12.14 Lakeland Financial Neutral D.A. Davidson & Co.
16.10.06 Update Lakeland Financial Corp.: Market Perform Keefe Bruyette

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