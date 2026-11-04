NASDAQ Composite Index-Wert Lam Research-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Lam Research-Aktionäre freuen

Dividenden-Strategie

04.11.26 07:02 Uhr

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Lam Research-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Lam Research am 03.11.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,04 USD auszuschütten. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 13,04 Prozent. 1,27 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 10,53 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Das Lam Research-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 230,72 USD in den Feierabend. Das Lam Research-Wertpapier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 0,27 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,95 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von Lam Research via NASDAQ 285,35 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 292,75 Prozent besser entwickelt als der Lam Research-Kurs.

Lam Research- Dividendenprognose

Für 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,31 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,57 Prozent steigern.

Lam Research-Basisdaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Lam Research steht aktuell bei 283,958 Mrd. USD. Das KGV von Lam Research beträgt aktuell 65,80. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Lam Research einen Umsatz von 23,233 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 5,76 USD.

Redaktion Finanzen.net